Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sitzt in U-Haft

Nach Einbruchserie klickten für Täter Handschellen

Tirol
17.10.2025 15:05
(Bild: Birbaumer Christof)

Hinter Gittern in Untersuchungshaft sitzt ein Tiroler (35). Ihm wird vorgeworfen, von Mitte September bis Mitte Oktober in diverse Geschäfte und Lokale in der Landeshauptstadt eingebrochen zu sein. Der Verdächtige machte von seinem Recht, die Aussage zu verweigern, Gebrauch.

0 Kommentare

Wie die Polizei mitteilte, verübte der Verdächtige zwischen Mitte September und vergangenen Dienstag mehrere Einbrüche in Geschäfte und Lokale im Stadtgebiet von Innsbruck. „Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnte der 35-Jährige ausgeforscht und festgenommen werden“, heißt es von den Ermittlern. 

Verdächtiger schweigt
Zu den Vorwürfen schweigt der Verdächtige derzeit. Aktuell befindet er sich in der Justizanstalt in Untersuchungshaft. Wie hoch der Schaden ist, der durch die Einbrüche entstand, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen sind noch laufend.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.671 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Tirol
Mutter und Sohn kassierten von Türkei aus AMS-Geld
96.627 mal gelesen
Jahrelang soll das Mutter-Sohn-Gespann zu Unrecht Sozialhilfe bezogen haben (Symbolbild).
Steiermark
Ärztin: „Du weißt nicht, was du uns angetan hast!“
94.724 mal gelesen
Die beiden Chirurgen im Gerichtssaal des Bezirksgerichts Graz-Ost
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf