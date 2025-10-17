Nach Einbruchserie klickten für Täter Handschellen

Hinter Gittern in Untersuchungshaft sitzt ein Tiroler (35). Ihm wird vorgeworfen, von Mitte September bis Mitte Oktober in diverse Geschäfte und Lokale in der Landeshauptstadt eingebrochen zu sein. Der Verdächtige machte von seinem Recht, die Aussage zu verweigern, Gebrauch.
Wie die Polizei mitteilte, verübte der Verdächtige zwischen Mitte September und vergangenen Dienstag mehrere Einbrüche in Geschäfte und Lokale im Stadtgebiet von Innsbruck. „Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnte der 35-Jährige ausgeforscht und festgenommen werden“, heißt es von den Ermittlern.
Verdächtiger schweigt
Zu den Vorwürfen schweigt der Verdächtige derzeit. Aktuell befindet er sich in der Justizanstalt in Untersuchungshaft. Wie hoch der Schaden ist, der durch die Einbrüche entstand, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen sind noch laufend.
