Trotz Kostenexplosion keine Spitals-Schließungen

Zahl der Spitalsbetten soll gleich bleiben

Was tun? Derzeit wird der neue RSG (Regionaler Strukturplan Gesundheit) erarbeitet, der bis 2030 gelten soll. Ende Dezember soll er beschlossen werden. Die „Krone“ kennt Details aus dem Entwurf: Alle Spitalsstandorte bleiben erhalten – auch im Bezirk Liezen, wo die Pläne für ein zentrales Klinikum politisch begraben werden. Die steiermarkweite Bettenanzahl soll mit 5855 beinahe ident bleiben.