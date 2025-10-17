Jäger-Urgestein hatte in 34 Jahren „gute Treffer“

In den Schulen als erste im Land

Im „Krone“-Gespräch zieht der Waidmann mit Leib und Seele eine zufriedene Bilanz: „Vor etwa 30 Jahren haben sind wir als erste in Niederösterreich in die Schulen und Kindergärten gegangen, um die Kinder aufzuklären, was die Jagd ist und welche wichtigen Aufgaben Jäger über das Jahr zu erfüllen haben“, erzählt der scheidende Bezirksjägermeister. Besonders wichtig war Haidl immer der gute Kontakt, die Zusammenarbeit und das Miteinander mit den Jägern und der Behörde. Um ein gutes Wort bemühte er sich mit den 15 Hegeringleitern des Bezirks sowie den derzeit vier Delegierten im NÖ Jagdverband.