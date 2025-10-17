Unfall vor Promi-Lokal beschäftigt das Gericht

Sechs Rippen gebrochen und Ohr halb abgerissen

Laut den beiden Freunden des 28-Jährigen fuhr der Taxifahrer mit seinem Mercedes-Bus aber zunächst ihrem Begleiter über den Fuß und rollte dann auch noch über sein Ohr, als er am Boden lag. „Ich hatte unter anderem sechs Rippen gebrochen, einen kleinen Riss in der Lunge und das Ohr war halb abgerissen“, schilderte Schödl unlängst bei einem Prozess vor dem Bezirksgericht in der Gamsstadt. Noch in der Nacht wurde er vom Krankenhaus in St. Johann in die Innsbrucker Klinik überstellt und dort sofort operiert. „Ich habe nach wie vor kein Gefühl im Ohr.“