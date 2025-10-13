Schülergruppe von Wespenschwarm attackiert

Dramatische Szenen spielten sich am Montagvormittag auf einem Ausflug von Volksschülern im Tiroler Unterland ab: Eine ganze Schülergruppe wurde offenbar von einem Wespenschwarm attackiert – mehrere Kinder seien gestochen worden. Ein Kind musste sogar mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.