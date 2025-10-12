Erdäpfel: Selbst die Ernte bringt schon Minus ein

Von 6217 auf 3500 Euro

Für die Jahre 2020 bis 2024 weist man dort einen Verkaufspreis von 6217 Euro im Schnitt pro Hektar (exkl. USt.) aus. Nach Abzug aller Kosten blieb da noch ein Deckungsbeitrag von 2134 Euro pro Hektar übrig. Ganz anders heuer, wo der Preis bei 3500 Euro liegt – das sind nur 56 Prozent der Vorjahre! Damit ergibt sich ein negativer Deckungsbeitrag von 1321 Euro, sprich der Landwirt muss pro Hektar geerntetem Erdäpfel diesen Betrag draufzahlen.