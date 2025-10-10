Unfall auf B76: Lenkerin (79) schwer verletzt

Die 79-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg war gegen 7.45 Uhr auf der Gemeindestraße von Hollenegg Richtung Deutschlandsberg unterwegs und wollte auf die Bundesstraße einbiegen. Von links kam der Pkw der 50-Jährigen, die 79-Jährige dürfte ihn nicht gesehen haben.