Unfall auf B76: Lenkerin (79) schwer verletzt

Zwei verletzte Lenkerinnen forderte ein Unfall Freitagfrüh auf der B76 in Hollenegg. Eine 79-Jährige dürfte beim Linksabbiegen den Pkw einer 50-Jährigen übersehen haben. Sie musste mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden.
Die 79-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg war gegen 7.45 Uhr auf der Gemeindestraße von Hollenegg Richtung Deutschlandsberg unterwegs und wollte auf die Bundesstraße einbiegen. Von links kam der Pkw der 50-Jährigen, die 79-Jährige dürfte ihn nicht gesehen haben.
Der Zusammenprall war heftig, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die schwer verletzte 79-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, die 50-jährige Weststeirerin erlitt leichtere Verletzungen und wurde im LKH Deutschlandsberg behandelt.
Alkotests negativ, Bundesstraße gesperrt
Die Alkotests verliefen negativ. Die B76 war im Unfallbereich während der Bergung der Fahrzeuge gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.
