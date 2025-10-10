Vorteilswelt
Wetter am Wochenende

Der „steirische Herbst“ bringt uns viel Sonne

Steiermark
10.10.2025 08:00
Das letzte Überbleibsel vom Sommer: Jetzt im Oktober blühen auch die Sonnenblumenfelder ab.
Das letzte Überbleibsel vom Sommer: Jetzt im Oktober blühen auch die Sonnenblumenfelder ab.(Bild: Jürgen Fuchs)

Am Wochenende können sich die Steirer und Steirerinnen über Sonnenschein freuen, die Nächte bleiben allerdings kühl. Ein herbstlicher Ausflug lohnt sich – beim Heizen kann man noch sparen.

Es herbstelt schon ordentlich im Steirerland. Während man sich frühmorgens am liebsten unter der Decke verkriechen würde, reicht tagsüber teilweise noch die kurze Hose. Sogar die letzten Sonnenblumenfelder blühen noch im Land.

So darf und wird es auch weitergehen: Am Freitag startet der Tag zumindest in der Obersteiermark noch bewölkt und mit einzelnen Tropfen, „dann setzt sich ein freundlicher Sonnenmix durch“, sagt Ubimet-Meteorologin Jessica Spengler.

Am heutigen Freitag startet der Tag in der Obersteiermark bewölkt, dann setzt sich überall ein freundlicher Sonnenmix durch.

Ubimet-Meteorologin Jessica Spengler

Am Samstag setzt sich dieser Trend fort – nach einzelnen Nebelfeldern in der Früh erwarten uns Höchstwerte zwischen 15 und 21 Grad. Die perfekten Temperaturen für einen Ausflug in die Südsteiermark, eine letzte Motorradausfahrt oder eine herbstliche Wanderung. Und auch für Sonntag prognostiziert Spengler „mildes Herbstwetter“ mit bis zu 21 Grad.

Nächte kühl, aber nicht frostig
Weniger mild sind hingegen die Nächte: „Die Temperaturen erreichen nur einstellige Plusgrade.“ Frost erwartet uns nicht, dafür bloß 3 Grad plus in der Nacht auf Sonntag in Aigen im Ennstal.

Die Heizung voll aufdrehen, braucht man allerdings nicht – im Schlafzimmer reichen wohl 16 bis 18 Grad. Jedes Grad, das weniger geheizt wird, senkt den Energieverbrauch um sechs Prozent. Erst ab Dienstag heißt es wieder warm einpacken und unter die Decke kuscheln: „Da haben wir dann nur noch Höchstwerte von 14 Grad“, erklärt Spengler.

