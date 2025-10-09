Von Modetrends bis hin zu den besten Schmankerln

Die Innsbrucker Herbstmesse begeistert auch in diesem Jahr die Besucher. Bis Sonntag sind die Tore noch geöffnet. Dabei gibt es nicht nur Tiroler Schmankerln, sondern auch Modenschauen zu sehen.
Wieder einiges los war am zweiten Tag der Innsbrucker Herbstmesse. Beim hauseigenen Kaffee der „Krone“, wo unsere Abonnenten einen Kaffee gratis bekommen, kamen zahlreiche Interessenten vorbei und informierten sich über die diversen Abo-Möglichkeiten.
Neben dem Themenschwerpunkt Sicherheit, über den wir bereits Ausgabe berichteten, bietet die 91. Ausgabe des Publikumsmagneten täglich um 12, 14 und 16 Uhr eine Modeschau, bei der die neusten Kleider-Trends präsentiert werden.
Unter dem Motto „Vielfalt in Bewegung“ zeigen Tirols Sportvereine ihre Angebote und laden die Besucher zum Mitmachen ein. Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. In der Halle D finden Messebesucher den Genuss-Treffpunkt. Auf der Suche nach regionalen Tiroler Schmankerln bleibt kein Wunsch unerfüllt.
Übrigens: Auch für die kleinen Besucher wird etwas geboten. Das Marionettentheater „Märchen an Fäden“ entführt das junge Publikum in die spannende Welt von Rittern, Hexen und Drachen.
