Schlepper brachte drei Personen auf Parkplatz

Bereits vergangenen Samstag wurden drei junge Syrer auf einem Parkplatz im deutschen Kiefersfelden von der Polizei festgestellt. Sie wurden offenbar von einem Schlepper dorthin gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Auf einem Parkplatz in Kiefersfelden wurden am Samstag gegen 11.20 Uhr zwei Syrer im Alter von 19 und 15 Jahren sowie eine 20-jährige Syrerin durch die deutsche Polizei festgestellt.
Über Grenze geschleppt
Die drei Personen sollen kurze Zeit zuvor von einem Schlepper mit einem kleinen Pkw über die Hechtseestraße nach Thierberg zu einem Parkplatz gebracht worden sein. Danach sollen sie über den Fußweg vom Hechtsee in Richtung Kiefersfelden nach Deutschland gelangt sein.
Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise, insbesondere zu den beteiligten Personen und den Fahrzeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Kufstein unter Tel. 059 133 7210 oder an das Landeskriminalamt Tirol unter Tel. 059133 70 3333.
