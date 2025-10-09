„Dankes-Einsatz“ der Florianis für Supermarktkette

Einen Einsatz, wie man ihn als Feuerwehrgruppe gerne hat, fuhren die Florianis von Mistelbach Stadt und der Katastralgemeinde Hüttendorf in Mistelbach. Es ging zum Supermarkt, der – beziehungsweise dessen Kunden – einen ansehlichen Betrag via Pfandbons gespendet haben, die Aktion geht weiter.
Wer an der Rückgabestelle der Leergebinde bei einem großen Supermarkt in Mistelbach fertig ist, hat seit Anfang des Jahres die Qual der Wahl: Der Betrag kann nämlich auch per Tastendruck den Florianis von Mistelbach und Hüttendorf gespendet werden. Über den genauen Betrag hält man sich bedeckt – aber in Mistelbach ist die Aktion der Supermarktkette offenbar besonders gut gelaufen: Denn es bezog ein Trupp mit dem großen TGM-Kranwagen vor dem Geschäft Stellung.
„Ausdruck der Solidarität mit dem Feuerwehrwesen“
Die Botschaft: „Wir möchten uns damit im Namen aller Kameradinnen und Kameraden für die rege Teilnahme an der österreichweiten Pfandaktion bedanken. Jeder Cent ist ein Ausdruck von Solidarität, Zusammenhalt und Wertschätzung für uns“, betonte der FF-Chef der Katastralgemeinde Hüttendorf, Martin Wallisch.
