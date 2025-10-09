„Dankes-Einsatz“ der Florianis für Supermarktkette

Wer an der Rückgabestelle der Leergebinde bei einem großen Supermarkt in Mistelbach fertig ist, hat seit Anfang des Jahres die Qual der Wahl: Der Betrag kann nämlich auch per Tastendruck den Florianis von Mistelbach und Hüttendorf gespendet werden. Über den genauen Betrag hält man sich bedeckt – aber in Mistelbach ist die Aktion der Supermarktkette offenbar besonders gut gelaufen: Denn es bezog ein Trupp mit dem großen TGM-Kranwagen vor dem Geschäft Stellung.