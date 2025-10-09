Grazer Stadion: Provinzposse in mehreren Akten

Anpfiff zum wohl entscheidenden Match im Ringen um eine Lösung in der Grazer Stadion-Debatte. Via „Krone“ machte Präsident Christian Jauk publik, dass sich der SK Sturm mit 30 Millionen Euro am Umbau in Liebenau beteiligen möchte. Ob damit die Chronologie des Zauderns und Zögerns ein Ende findet?