Mopedlenkerin (15) bei Kollision mit Pkw verletzt

Folgenschwerer Verkehrsunfall Donnerstagmittag in Kramsach in Tirol! Bei einer Kreuzung kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Moped. Während der Autofahrer (64) unverletzt blieb, musste die Zweirad-Lenkerin (15) mit erheblichen Verletzungen in Spital gebracht werden.
Die 15-Jährige war gegen 12.30 Uhr auf der Brandenbergstraße unterwegs. In einem Kreuzungsbereich stieß sie aber mit dem Pkw eines 64-jährigen Österreichers zusammen. Die Jugendliche kam zu Sturz und erlitt dabei erhebliche Verletzungen.
Sachschaden an beiden Fahrzeugen
Sie wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht. Der 64-jährige Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.
