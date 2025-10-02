Mopedlenkerin (15) bei Kollision mit Pkw verletzt

Folgenschwerer Verkehrsunfall Donnerstagmittag in Kramsach in Tirol! Bei einer Kreuzung kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Moped. Während der Autofahrer (64) unverletzt blieb, musste die Zweirad-Lenkerin (15) mit erheblichen Verletzungen in Spital gebracht werden.