Trauer um Jane Goodall, falscher Sohn und München

Die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall ist gestorben. Ihre Arbeit mit Schimpansen revolutionierte das Wissen über Primaten. Und: rst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Ein Salzburger ist nicht der Erzeuger des Burschen. Er überwies der Mutter während dieser Zeit mehr als 90.000 Euro an Unterhalt. Außerdem: Ein schrecklicher Familienstreit erschüttert München: Der 57-jährige Martin P. soll zunächst seinen 90-jährigen Vater getötet und anschließend das Elternhaus in Brand gesetzt haben – die Polizei stand einen ganzen Tag im Ausnahmezustand. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Tanja Pfaffeneder.
