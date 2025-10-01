„Krone“-Gewinner trotzten Wetter auf Sternwarte

Trotz schlechter Aussichten ließen es sich wackere Leser nicht nehmen, die Waldviertler Sternwarte in Martinsberg zu besuchen. Das Team des Astronomischen Zentrums entführte die Gewinner indes auf eine virtuelle Reise.
Es sollte ein Abend werden, bei dem der Gasriese Saturn und der Andromeda-Nebel ganz scharf in die Linsen der Teleskope der Sternwarte Martinsberg genommen werden. Leider spielte aber dann das Wetter für die wackeren Gewinner des „Krone“-Gewinnspiels nicht mit und das Dach der Sternwarte blieb geschlossen.
Das Team des Astronomischen Zentrums Martinsberg mit Obmann Michael Jäger und Peter Schmutzenhofer führte die Besucher indes zu einer virtuellen Reise zu diesen fernen Orten. Dabei wurden auch faszinierende Fakten geboten, wie zum Beispiel, dass der Saturn mehr als 200 Monde hat.
Den Gewinnern bot der „Sternen-Jäger“ noch einen zusätzlichen Beobachtungsabend auf der Sternenwarte an, damit die „Krone“-Leser doch noch den Saturn im Fernrohr live sehen können.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.