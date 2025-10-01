„Krone“-Gewinner trotzten Wetter auf Sternwarte

Es sollte ein Abend werden, bei dem der Gasriese Saturn und der Andromeda-Nebel ganz scharf in die Linsen der Teleskope der Sternwarte Martinsberg genommen werden. Leider spielte aber dann das Wetter für die wackeren Gewinner des „Krone“-Gewinnspiels nicht mit und das Dach der Sternwarte blieb geschlossen.