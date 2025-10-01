Ton- und Filmaufnahmen: Verbot ist rechtswidrig

Weinberger fühlt sich bestätigt. Weil der „Haussegen“ dort zwischen ihm und der Bürgermeisterpartei aber schief hängt, befürchtet er neue Argumentationen für ein Verbot von Ton- und Filmaufnahmen.

Missverständnis auferlegen

ÖVP-Bürgermeister Werner Liebhart winkt da aber ab und spricht davon, einem Missverständnis auferlegen zu sein. „Wir werden den Beschluss zurücknehmen, damit wird das Thema geklärt sein“, betonte der Bürgermeister vor der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend.