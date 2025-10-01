Vorteilswelt
Tiroler Habichtaugen

Wie das Swarovski EL Range Bergfans begeistert

Bergkrone
01.10.2025 09:34
Das Swarovski EL Range 10x32 ist der ideale Begleiter für Wanderungen.
Das Swarovski EL Range 10x32 ist der ideale Begleiter für Wanderungen.(Bild: Wallner Hannes)

Wenn sich ein Steinbock im steilen Felshang bewegt, wenn ein Wanderer vom Tal aus das Gipfelkreuz ins Visier nimmt oder wenn ein Bergsteiger die Route prüft – dann entscheidet oft der Blick durchs Fernglas, ob man nur ahnt oder wirklich erkennt. Genau hier setzt das Swarovski EL Range 10x32 an: ein Stück Hightech aus Tirol, kompakt und präzise zugleich.

Schon beim ersten Durchblick fällt auf: Das EL Range 10x32 spielt in einer eigenen Liga. Glasklare Abbildung, enorme Farbtreue und eine Schärfe bis an den Rand – und das in einem Gehäuse, das bewusst leichter gehalten ist. Mit seiner 32-mm-Öffnung zeigt es auch in der Dämmerung oder bei diffusem Licht erstaunliche Leistung. Für Outdoor-Sportler bedeutet das: Tiere beobachten, Gelände lesen oder den nächsten Anstieg klar erkennen – ohne Rätselraten.

Der Unterschied zu vielen anderen Ferngläsern: Das EL Range 10x32 liefert nicht nur brillante Bilder, sondern auch Informationen. Mit dem integrierten Laser-Entfernungsmesser lässt sich auf Knopfdruck die Distanz messen – bis zu 1.500 Meter weit. Bergsteiger können so Distanzen realistisch einschätzen, Wanderer behalten die Orientierung, und Naturbeobachter wissen sofort, in welcher Entfernung sich ein Tier bewegt.

Ein besonderes Highlight ist der Tracking Assistant, den Swarovski in die aktuelle Generation integriert hat. Wer im Gelände den Überblick verliert, kann über Glas und App exakt nachvollziehen, wo ein zuvor anvisierter Punkt liegt.

Das Swarovski EL Range 10x32 testete die „Bergkrone“ bei mehreren Bergtouren.
Das Swarovski EL Range 10x32 testete die „Bergkrone“ bei mehreren Bergtouren.(Bild: Wallner Hannes)

Mit knapp 700 Gramm ist das EL Range 10x32 deutlich leichter als die großen Modelle – und damit wie gemacht für lange Touren, wo jedes Gramm zählt. Es liegt ergonomisch in der Hand, auch mit Handschuhen, und ist robust gebaut: stoßfest, wasserdicht, unempfindlich gegen Regen oder Nebel. Damit wird es zum verlässlichen Begleiter auf Tagestouren, Bergabenteuern und bei der Naturbeobachtung unterwegs.

Digitale Erweiterung mit Digiscoping
Besonders spannend wird das EL Range 10x32 in Kombination mit dem Swarovski Digiscoping Adapter. Damit lässt sich das Fernglas im Handumdrehen mit dem Smartphone koppeln – und beeindruckende Beobachtungen werden zu gestochen scharfen Fotos oder Videos. Ob Steinwild im Gegenhang, der Moment am Gipfel oder seltene Vögel: Mit dem Adapter wird aus dem Fernglas auch eine mobile Kamera, die Erlebnisse festhält und teilbar macht.

Für wen lohnt sich das Glas?
Das EL Range 10x32 ist jedoch alles andere als eine Spielerei. Mit einem Preis im Premium-Segment ist es vielmehr eine Investition – für alle, die viel draußen sind und Wert auf Leistung bei minimalem Gewicht legen. Wer gerne weit wandert oder die Natur intensiv beobachtet, profitiert von der Kombination aus brillanter Optik, intelligenter Technik und geringem Gewicht. 

Das Swarovski EL Range 10x32 vereint somit optische Spitzenklasse, präzise Distanzmessung und handliches Design. Es ist kein Glas für nebenbei, sondern ein Hightech-Werkzeug für Outdoor-Sportler, die leicht und zugleich perfekt ausgerüstet unterwegs sein wollen. Tiroler Präzision, die Freiheit in den Bergen noch klarer – und bleibend – macht.

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
