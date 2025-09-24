ÖVP will „Stadtteilgarantie“ für Kinderbetreuung

Der Termin der St. Pöltner Gemeinderatswahl steht zwar noch nicht fest, das erste Thema des Wahlkampfs aber schon: Ist Kinderbetreuung in der Landeshauptstadt „hauptstadtwürdig“?
Die ÖVP startet, wie berichtet, mit einem neuen Obmann und Spitzenkandidaten in den St. Pöltner Gemeinderatswahlkampf. Und dieser drückt auch gleich aufs Tempo. Noch ehe der Termin für den Urnengang im Jänner oder Februar 2026 feststeht, prescht Florian Krumböck thematisch vor: „Kinder und ihre Familien müssen im Mittelpunkt stehen.“
Schlechtes Zeugnis für Landeshauptstadt
Konkret geht es um die Kinderbetreuung. Und da stellt Krumböck der Landeshauptstadt kein gutes Zeugnis aus. Er beruft sich auf Zahlen der Statistik Austria, denen zufolge nur 26,8 Prozent der Unter-Zweijährigen im Jahr 2024 einen Betreuungsplatz hatten. „Das ist der schlechteste Wert in ganz Niederösterreich“, poltert Krumböck. Nicht viel besser sieht es bei Betreuungsplätzen für drei- bis fünfjährige Kinder aus, die es Eltern ermöglichen, einen Ganztagsjob auszuüben: „16,6 Prozent sind der drittletzte Rang unter allen Bezirken des Landes.“
Die SPÖ hat in St. Pölten das Wachstum der Stadt forciert, aber auf Familien vergessen. Seit Jahren fehlt ein Plan für die Jüngsten.
Florian Krumböck, ÖVP-Spitzenkandidat für die St. Pöltner Gemeinderatswhal
Bild: VP St. Pölten/Klammer
Betreuungsplätze zu Fuß erreichbar
Krumböck fordert einen raschen Ausbau dieser Angebote. Und zudem eine „Stadtteilgarantie“ für Kindergartenplätze: „Jedes Kind soll im eigenen Stadtteil einen Betreuungsplatz bekommen, damit die Eltern nicht mit dem Auto zweimal täglich quer durch die Stadt fahren müssen.“
Kindergartenoffensive zeigt Wirkung
Im Rathaus verweist man auf erste positive Auswirkungen der landesweiten Kindergartenoffensive. Seit Anfang September stehen in St. Pölten 27 Landeskindergärten sowie vier Tagesbetreuungseinrichtungen für Unter-Zweijährige bereit. Zudem gebe es auch zwei private Einrichtungen für die Kleinsten. Weitere zwei Kleinkindergruppen sollen in einem Jahr fertiggestellt sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.