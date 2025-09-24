ÖVP will „Stadtteilgarantie“ für Kinderbetreuung

Schlechtes Zeugnis für Landeshauptstadt

Konkret geht es um die Kinderbetreuung. Und da stellt Krumböck der Landeshauptstadt kein gutes Zeugnis aus. Er beruft sich auf Zahlen der Statistik Austria, denen zufolge nur 26,8 Prozent der Unter-Zweijährigen im Jahr 2024 einen Betreuungsplatz hatten. „Das ist der schlechteste Wert in ganz Niederösterreich“, poltert Krumböck. Nicht viel besser sieht es bei Betreuungsplätzen für drei- bis fünfjährige Kinder aus, die es Eltern ermöglichen, einen Ganztagsjob auszuüben: „16,6 Prozent sind der drittletzte Rang unter allen Bezirken des Landes.“