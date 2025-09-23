Alarm im Grenzgebiet: Slowenen testen Warnsystem

Eine Woche vor den Österreichern führen die Slowenen einen Testlauf durch: am Samstag, 27. September, um 12 Uhr. Es kann daher passieren, dass auch Mobiltelefone von Steirern im direkten Grenzgebiet zu Slowenien die Warnung in slowenischer und englischer Sprache erhalten. Man sollte keinesfalls beunruhigt sein, betont man beim Land Steiermark.