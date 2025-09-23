Alarm im Grenzgebiet: Slowenen testen Warnsystem

Wer sich am Samstag um 12 Uhr in der Nähe der slowenischen Grenze befindet, bei dem könnte sich das Handy plötzlich lautstark melden: Unser Nachbarland testet nämlich sein Bevölkerungswarnsystem „SI-Alarm“.
Der slowenische „SI-Alarm“ ist das Pendant zu dem seit dem Vorjahr in Österreich aktiven System „AT-Alert“. Dieses wurde ja kurz nach seiner Einführung bereits ausgelöst – im September 2024, als extremes Hochwasser und heftige Stürme in Teilen Österreichs für Zerstörung suchten.
Im Rahmen der jährlichen Zivilschutz-Alarmübung heulen am Samstag, 4. Oktober, wieder in ganz Österreich die Sirenen, dazu wird auch der „AT-Alert“ probeweise ausgelöst. Auf allen Handys im Land poppt die Testwarnung auf – egal, ob man einen österreichischen oder ausländischen Netzbetreiber hat. Auch bei stummgeschalteten Smartphones wird der Alarm aktiviert.
Eine Woche vor den Österreichern führen die Slowenen einen Testlauf durch: am Samstag, 27. September, um 12 Uhr. Es kann daher passieren, dass auch Mobiltelefone von Steirern im direkten Grenzgebiet zu Slowenien die Warnung in slowenischer und englischer Sprache erhalten. Man sollte keinesfalls beunruhigt sein, betont man beim Land Steiermark.
