Duo stahl Lebensmittel im Wert von rund 5000 Euro

Komplize untergetaucht

Im Zuge einer ersten Befragung zeigte sich der 21-Jährige geständig. „Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde er in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert“, erklärt die Exekutive. Der Aufenthalt seines 30-jährigen Komplizen ist laut den Ermittlern derzeit nicht bekannt.

Kriminelles Duo beging zwölf Delikte

Durch die Festnahme konnten insgesamt zwölf Delikte, darunter Diebstähle, Fundunterschlagung und eine Übertretung nach dem Suchtmittelgesetz, im Raum Kematen, Hall und Wörgl geklärt werden.