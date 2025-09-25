Vermieter: „Behörden ließen Frau verwahrlosen“

BH: „Nicht zuständig“, „Polizei schaut weg“

Die Rechtslage ist laut Bezirkshauptmannschaft Melk klar: „Mietrückstände, die Einhaltung des Vertragen und die ordnungsgemäße Benutzung sind dem Privatrecht zuzuordnen“, heißt es von dort. Kommt die Person alleine nicht zurecht, könne eine „Erwachsenenvertretung“ geschickt werden. Nachdem der Mieter ein Jahr lang immer wieder der BH mitteilte, dass die Dame eine Gefahr für sich selbst und für andere wäre, kam immer die Antwort „Dafür sind wir nicht zuständig“. Vom Land NÖ sei Sozialhilfegeld ausbezahlt worden, welches sie aber nur für ihre Sucht ausgab.

Vor einem Jahr habe Herr L. schon einmal den Weg per Gericht versucht. „Und das ist abgelehnt worden, weil die gemeint hatten, so schlimm ist es noch nicht“, ärgert er sich. Erst durch das Eingreifen der Gemeindeärztin wurde die Frau schließlich in eine psychiatrische Einrichtung nach Mauer überstellt. „Ich habe das Gefühl, hier hat jeder gesagt Das ist nicht mein Kaffee.“