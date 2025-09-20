Vorteilswelt
Verfolgungsjagd

Pensionist (64) ging mit Schere auf Polizisten los

Steiermark
20.09.2025 12:00
Durch die Schere wurde zum Glück niemand verletzt.
Durch die Schere wurde zum Glück niemand verletzt.(Bild: LPD Wien (Symbolbild))

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein amtsbekannter Pensionist im Bezirk Weiz in der Steiermark. Davor versuchte er, die Beamten mit einer Schere zu attackieren. Der 64-Jährige kam in Haft.

Gegen 14.15 Uhr wurde eine Polizeistreife zu Hause des 64-Jährigen in Anger in der Oststeiermark alarmiert, da der Steirer randalieren würde. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der amtsbekannte Mann gleich äußerst unkooperativ und verschwand über die Terrassentür in sein Haus.

Randalierer raste davon
Als sich die Beamten der Tür näherten, öffnete der 64-Jährige sie plötzlich und ging mit einer Schere in der Hand auf die Uniformierten los. Dann sprang er in sein Auto und raste mit überhöhter Geschwindigkeit davon.

Durch riskante Überholmanöver bei Gegenverkehr und in Kurven gefährdete der Pensionist dabei mehrere Verkehrsteilnehmer. Nur durch das rechtzeitige Reagieren der anderen Fahrzeuglenker konnten Zusammenstöße verhindert werden, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Polizisten bei Festnahme verletzt
In Peesen in der Gemeinde Thannhausen wurde der 64-Jährige schließlich angehalten und festgenommen. Gegen die Festnahme wehrte sich der Flüchtige anfangs und verletzte dabei einen Polizisten. Der Steirer wurde schließlich in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Die Schere konnte in seinem Auto sichergestellt werden.

Die Polizeiinspektion Weiz bittet Zeugen sowie Personen, die durch die gefährliche Fahrweise des Mannes beeinträchtigt oder geschädigt wurden, sich unter 059133/6260 zu melden.

