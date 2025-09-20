Pensionist (64) ging mit Schere auf Polizisten los

Polizisten bei Festnahme verletzt

In Peesen in der Gemeinde Thannhausen wurde der 64-Jährige schließlich angehalten und festgenommen. Gegen die Festnahme wehrte sich der Flüchtige anfangs und verletzte dabei einen Polizisten. Der Steirer wurde schließlich in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Die Schere konnte in seinem Auto sichergestellt werden.