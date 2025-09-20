„Krone“ beim Gigerl

Im Video: Sport-Ikonen, Models und Lebensretter

Sport-Mix
20.09.2025 12:03
0 Kommentare

Hans Krankl, Andreas Herzog und viele heimische Sport-Ikonen haben am Freitag dem Gigerl Sommerfest in Wien einen Besuch abgestattet. Umrandet wurde die Veranstaltung von einer launigen Modenschau mit sportlichem Hintergrund. Während beim geselligen Zusammensein auch über aktuelle Sport-Ereignisse sinniert wurde, war die Veranstaltung einem ernsten Thema gewidmet. Es war nämlich ein Abend zu Gunsten der Neurochirurgie. Und das hat einen durchaus emotionalen und wichtigen Hintergrund. 

