Am Sonntag sind drei Stadtbäder Hunden gewidmet

Vielfältiges Programm auch für Gäste ohne „vierbeinigem Freund“

„Auch wer keinen Vierbeiner hat, ist bei freiem Eintritt herzlich willkommen“, laden die beiden Veranstalter alle ein, die – oft spektakuläre Einlagen, siehe Titelfotos – von wasseraffinen Hunden sehen wollen. Außerdem gibt es zahlreiche Aussteller, darunter auch das Tierheim Dechanthof bei Wilfersdorf. Im Vorjahr präsentierten knapp 30 Aussteller ihre Waren und boten eine Vielzahl an Produkten und Informationen rund um das Thema Hund. Die Besucher konnten sich an den Ständen informieren, einkaufen und die entspannte Atmosphäre genießen – und das bei freiem Eintritt.