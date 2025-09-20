Am Sonntag sind drei Stadtbäder Hunden gewidmet

Manche Hunde bringt man pardaux nicht ins kühle Nass, andere wiederum nicht mehr aus dem Wasser. Wie auch immer: Alle vierbeinigen „Freunde des Menschen“ – und freilich auch Gäste ohne Hund – sind am morgigen Sonntag in Mistelbach und Mödling.
In Mistelbach haben Florian Ladengruber und Heidemarie Winna mit einer Aktion begonnen, die Verbreitung gefunden hat: Morgen, Sonntag, startet der Hundebadetag im Weinlandbad Mistelbach bereits in die vierte Runde. Das für diesen Anlass von Chlor befreite Wasser ist eine wahre Einladung für schwimmfreudige Vierbeiner, dazu gibt es ab 11 Uhr ein breites Rahmenprogramm – etwa die Vorführung der Suchhundestaffel.
Vielfältiges Programm auch für Gäste ohne „vierbeinigem Freund“
„Auch wer keinen Vierbeiner hat, ist bei freiem Eintritt herzlich willkommen“, laden die beiden Veranstalter alle ein, die – oft spektakuläre Einlagen, siehe Titelfotos – von wasseraffinen Hunden sehen wollen. Außerdem gibt es zahlreiche Aussteller, darunter auch das Tierheim Dechanthof bei Wilfersdorf. Im Vorjahr präsentierten knapp 30 Aussteller ihre Waren und boten eine Vielzahl an Produkten und Informationen rund um das Thema Hund. Die Besucher konnten sich an den Ständen informieren, einkaufen und die entspannte Atmosphäre genießen – und das bei freiem Eintritt.
Auch im von Mödling ist Badevergnügen für Vierbeiner angesagt – am 27. September, in Hollabrunn heute und morgen.
.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.