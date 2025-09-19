Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hansa verlor Challenge

„Kleine Ratte!“ Rotes Tattoo für schwarzen Hansa

Steiermark
19.09.2025 14:23
Begeisterung sieht anders aus: Philipp Hansa mit neuem Körperschmuck, Gabi Hiller und Monika ...
Begeisterung sieht anders aus: Philipp Hansa mit neuem Körperschmuck, Gabi Hiller und Monika Weber gefällt’s.(Bild: Hitradio Ö3/Tom Filzer)

Weil er die Sommerchallenge im Ö3-Wecker gegen Kollegin Gabi Hiller verlor, bekam Sturm-Fan Philipp Hansa nun ein GAK-„Peckerl“ verpasst.

0 Kommentare

Als Sturm-Fan ein GAK-Dress zu tragen, könnte beim einen oder anderen Anhänger durchaus Hautreizungen verursachen – und umgekehrt übrigens genauso. Für Ö3-Wecker-Moderator Philipp Hansa kam’s jetzt noch schlimmer: Da der Grazer und bekennende Schwarz-Weiße die Sommer-Challenge gegen Kollegin Gabi Hiller verlor, konnte diese seinen „Preis“ bestimmen – und entschied sich just für ein Tattoo des GAK. „Was bist denn du für eine kleine Ratte?“, kam’s Hansa da im ersten Schock in Richtung Kollegin aus.

Fette Zahl, fettes Tattoo
Die Größe bestimmten die Ö3-Hörer, sie spendeten über 2200 Euro für das Weihnachtswunder. „Eine fette Zahl, das heißt, das Tattoo wird auch fett“, grinste Hiller. Am Freitag war’s dann so weit: Tattoo-Artistin Monika Weber verpasste Hansa das Peckerl „GAK Forever“ – auch, wenn’s „nur“ ein Henna-Tattoo ist, wird es zwei Wochen halten.

Lesen Sie auch:
Hansa, Hiller, Kratki, Bergsmann sind ab Ende September im Ö3-Wecker zu hören.
Jetzt ist es fix!
Dieses Team folgt im Ö3-Wecker auf Robert Kratky
25.08.2025

„... aber forever Sturm Graz“
„Das Tattoo ist ein bisserl der Beweis dafür, dass der Ö3-Wecker alles für die Ö3-Gemeinde macht“, versuchte Hansa es positiv zu sehen. „Für mich heißt das jetzt zwei Wochen GAK ... aber forever Sturm Graz“, fügte er schnell hinzu. Stark: GAK-Boss Rene Ziesler spendete dann auch noch 1902 Euro für den guten Zweck.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.334 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
142.004 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.008 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1503 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1245 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf