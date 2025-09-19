„Kleine Ratte!“ Rotes Tattoo für schwarzen Hansa

Als Sturm-Fan ein GAK-Dress zu tragen, könnte beim einen oder anderen Anhänger durchaus Hautreizungen verursachen – und umgekehrt übrigens genauso. Für Ö3-Wecker-Moderator Philipp Hansa kam’s jetzt noch schlimmer: Da der Grazer und bekennende Schwarz-Weiße die Sommer-Challenge gegen Kollegin Gabi Hiller verlor, konnte diese seinen „Preis“ bestimmen – und entschied sich just für ein Tattoo des GAK. „Was bist denn du für eine kleine Ratte?“, kam’s Hansa da im ersten Schock in Richtung Kollegin aus.