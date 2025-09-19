Je mehr Sonne, desto niedrigere Stromkosten!

Ein Beispiel aus Niederösterreich: Der nunmehr rundum zufriedene Hauseigentümer Ingenieur Roland O. aus Gänserndorf im Marchfeld entschied sich zunächst für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und rüstete nach einem Jahr zusätzlich einen maßgeschneiderten Speicher nach. Sein Fazit: Durch die Kombination von PV-Anlage und Speicher deckt er heute rund zwei Drittel seines Strombedarfs selbst und spart damit sagenhafte 60 bis 70 Prozent seiner Stromkosten. Besonders überzeugt hat ihn die Möglichkeit, mit der Notstromfunktion auch bei einem Stromausfall abgesichert zu sein. Dieses zusätzliche Sicherheitsgefühl ist für viele ein ganz wesentlicher Grund, sich für eine Anlage zu entscheiden. Auch Umfragen unter Haushalten mit Photovoltaikanlage unterstreichen diese Erfahrungen.