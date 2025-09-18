Transporter rammte Bub (11) und verletzte ihn

In Innsbruck-Wilten kam es am Donnerstag zu einer Kollision, bei der ein Schüler (11) von einem Transporter erfasst wurde. Das musste in die Klinik eingeliefert werden.
Gegen 14.55 Uhr überquerte der 11-jährige Bub die Sonnenburgstraße in Innsbruck im Kreuzungsbereich mit der Franz-Fischer-Straße in Richtung Osten. Dabei kam es zu Zusammenstoß mit einem, auf der Franz-Fischer-Straße in westliche Richtung fahrenden Transporter, der nach links in die Sonnenburgstraße einbog.
Kind an der Hüfte verletzt
Der 11-Jährige wurde umgestoßen und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt Verletzungen im Bereich der Hüfte und wurde mit dem Rettungswagen in die nahe Klinik gebracht. Der 36-jährige türkische Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Am Fahrzeug konnte kein frischer Schaden festgestellt werden.
