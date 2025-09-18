Transporter rammte Bub (11) und verletzte ihn

Kind an der Hüfte verletzt

Der 11-Jährige wurde umgestoßen und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt Verletzungen im Bereich der Hüfte und wurde mit dem Rettungswagen in die nahe Klinik gebracht. Der 36-jährige türkische Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Am Fahrzeug konnte kein frischer Schaden festgestellt werden.