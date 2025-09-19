Immer mehr Steirer sitzen „blau“ hinter dem Steuer

Traurige Rekordserie

Diese aktuellen Fälle sind nur ein kleiner Auszug des täglichen Wahnsinns auf steirischen Straßen und stehen beispielhaft für eine bedenkliche Entwicklung. Wie der ÖAMTC diese Woche mitteilte, nehmen in Österreich Verkehrsunfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss stark zu. 2024 erreichten Alko-Unfälle den dritthöchsten Wert seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 1992 – die Höchstwerte wurden in den vorangegangenen zwei Jahren verzeichnet.