Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Baum „sterbenskrank“

Innsbrucker Blutbuche muss doch gefällt werden

Tirol
18.09.2025 20:00
Bereits seit Jahren wird um die Blutbuche vor dem Haus der Musik in Innsbruck gerungen.
Bereits seit Jahren wird um die Blutbuche vor dem Haus der Musik in Innsbruck gerungen.(Bild: Birbaumer Christof)

Nach langem Ringen um ihre Gesundheit und um den Umgang mit ihr ist das Schicksal der Blutbuche vor Innsbrucks Haus der Musik besiegelt: Alle Maßnahmen, um das Leben des 120 Jahre alten Baumes zu verlängern, sind am Ende. Interne und externe Gutachter sowie der Landesumweltanwalt haben befunden, dass die Buche gefällt werden muss.

0 Kommentare

120 Jahre hat die Blutbuche auf dem Buckel – die letzten paar waren alles andere als geruhsam für den mächtigen Baum. So wurden bereits vor einiger Zeit Stimmen laut, die aus Sicherheitsgründen seine Entfernung forderten. Stattdessen folgten Maßnahmen, um den Baum so lange wie möglich zu erhalten.

Eingesetzt wurden gezielte Bewässerung sowie Bodenverbesserung durch Mikroorganismen als lebensverlängernde Maßnahmen. Außerdem wurden mehrere Kronensicherungen angebracht und abgestorbene Äste regelmäßig entfernt. 

Zitat Icon

Leider ist das Ende der Lebenszeit der Blutbuche erreicht. Eine Entfernung ist die einzig vernünftige Maßnahme, die der Stadt von mehreren externen Gutachtern dringend empfohlen wird.

Thomas Klingler, Amtsvorstand für Grünanlagen

Pilzbefall hat sich massiv ausgeweitet
All das dürfte nun aber vorbei sein. Laut der Stadt Innsbruck hätten die jüngsten Begutachtungen interner und externer Sachverständiger ergeben, dass sich der Pilzbefall durch den Lackporling, der bereits 2021 festgestellt wurde, massiv ausgebreitet habe. In der Folge habe das Totholz in der Krone stark zugenommen, im Bereich des Stammes breche immer wieder Holz aus. 

„Die Blutbuche ist sterbenskrank. Auch jeder Laie, der Stamm und Krone aus der Nähe anschaut, wird die großflächigen Schäden erkennen“, sagt Thomas Klingler, Amtsvorstand für Grünanlagen in Innsbruck. Der Baum stelle ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bliebe er bestehen, wäre die Umgebung nicht mehr wie bisher nutzbar, müssten Veranstaltungen in der Nähe verboten und der Zugang zum Haus der Musik eingeschränkt werden, so Klingler.

Lesen Sie auch:
Massive Schäden
Es wird eng für das Naturdenkmal Blutbuche
16.09.2021
Symbolbaum
Fällung der Blutbuche: Umweltanwalt legt sich quer
03.12.2021

Blutbuche wird „umgehend gefällt“
Sowohl die Sachverständigen als auch der Landesumweltanwalt hätten sich daher nach einem Lokalaugenschein für die umgehende Entfernung der Blutbuche ausgesprochen. 

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
241.158 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
136.570 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
135.174 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1601 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1231 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1011 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf