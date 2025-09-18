Innsbrucker Blutbuche muss doch gefällt werden

Pilzbefall hat sich massiv ausgeweitet

All das dürfte nun aber vorbei sein. Laut der Stadt Innsbruck hätten die jüngsten Begutachtungen interner und externer Sachverständiger ergeben, dass sich der Pilzbefall durch den Lackporling, der bereits 2021 festgestellt wurde, massiv ausgebreitet habe. In der Folge habe das Totholz in der Krone stark zugenommen, im Bereich des Stammes breche immer wieder Holz aus.