Jetzt noch die letzten Zuschüsse sichern

Doppelt profitieren dank Made in Europe

Besonders heiß begehrt ist der kommende Fördercall, der am 8. Oktober startet – und er hat es in sich. Ein zusätzlicher Gewinn ist der Made-in-Europe-Bonus: Für Wechselrichter, Speicher oder Module aus europäischer Produktion gibt es je zehn Prozent extra. Schon fast die Hälfte aller bisher geförderten Geräte stammt aus Europa. Wer auf Krone Sonne PLUS mit Fronius-Wechselrichter setzt, profitiert doppelt: von höheren Zuschüssen und von heimischer Wertschöpfung. Das Budget wurde wegen des riesigen Andrangs aufgestockt – knapp 49 Millionen Euro stehen bereit. Über 4000 Anlagen hat Krone Sonne bereits österreichweit umgesetzt. Und exklusiv für „Krone“-Leserinnen und -Leser gibt es obendrauf einen Sofort-Bonus von 400 Euro.