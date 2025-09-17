Jetzt noch die letzten Zuschüsse sichern

Jetzt handeln lohnt sich: Im Oktober gibt es die wohl letzte große Förderung für PV-Anlagen in diesem Jahr. Wer früh bestellt, profitiert doppelt – von Zuschüssen und niedrigeren Stromkosten.
Der Photovoltaik-Fördercall im Oktober 2025 könnte die letzte große Gelegenheit sein, um noch in diesem Jahr von hohen Zuschüssen für Anlagen samt Speicher zu profitieren. Ab 2026 ist völlig offen, wie es weitergeht: Die Regierung hat den Rotstift bereits angesetzt, Budgets könnten gekürzt oder ganz gestrichen werden. Wer jetzt handelt, sichert sich nicht nur die aktuell höchsten Förderungen, sondern macht sich auch unabhängig von stetig steigenden Energiekosten.
Seit Jahresbeginn gilt die Stromkostenbremse nicht mehr, Abgaben und Steuern werden wieder in voller Höhe verrechnet, und auch die Netzgebühren sind gestiegen. Die Folge: Selbst ohne neue Preiserhöhungen wachsen die Rechnungen.
Sonnenstrom für mehr Ersparnis im Börsel
Immer mehr Familien sehen darin einen klaren Handlungsauftrag und setzen auf sauberen Sonnenstrom. Mit Krone Sonne erhalten Kundinnen und Kunden ein PV-Komplettpaket, das neben der Photovoltaikanlage auch Speicher, Installation und die gesamte Förderabwicklung umfasst – unkompliziert, leistbar und zukunftssicher. „Man spart Kosten, man tut der Umwelt etwas Gutes und man macht sich unabhängiger von den Energiepreisen. Mehr Argumente braucht es eigentlich nicht“, sagt Franz A. aus dem burgenländischen Zillingtal.
„Für mich hat das Gesamtpaket gepasst. Die Finanzierungsmöglichkeiten und die Sicherheit, dass alles aus einer Hand kommt, waren ausschlaggebend.“
Franz A.
Das Beispiel von Franz A. zeigt, wie rasch sich die Investition rechnet. Vor zwei Jahren ließ er eine Anlage von Krone Sonne installieren, vor einem Jahr kam noch ein Speicher dazu. Seine Bilanz: Keine Nachzahlungen mehr, stattdessen sogar eine Gutschrift vom Stromanbieter. „Besonders seit der Nachrüstung mit Speicher sind die Einsparungen noch einmal gestiegen“, erzählt er.
Beeindruckt hat ihn vor allem die unkomplizierte Abwicklung: „Die Beratung war top, die Montage perfekt – alles hat sauber und schnell funktioniert.“ Solche Erfahrungen decken sich mit den Ergebnissen einer groß angelegten Kundenstudie von Krone Sonne. Mehr als 75 Prozent der befragten Haushalte berichten, dass ihre Ersparnisse deutlich über den ursprünglichen Prognosen liegen. Damit zahlt sich die Investition in vielen Fällen schneller aus, als es selbst Experten erwartet hätten. Für viele Familien bedeutet das: weniger Druck durch hohe Strompreise, mehr finanzielle Planungssicherheit und die Gewissheit, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.
Doppelt profitieren dank Made in Europe
Besonders heiß begehrt ist der kommende Fördercall, der am 8. Oktober startet – und er hat es in sich. Ein zusätzlicher Gewinn ist der Made-in-Europe-Bonus: Für Wechselrichter, Speicher oder Module aus europäischer Produktion gibt es je zehn Prozent extra. Schon fast die Hälfte aller bisher geförderten Geräte stammt aus Europa. Wer auf Krone Sonne PLUS mit Fronius-Wechselrichter setzt, profitiert doppelt: von höheren Zuschüssen und von heimischer Wertschöpfung. Das Budget wurde wegen des riesigen Andrangs aufgestockt – knapp 49 Millionen Euro stehen bereit. Über 4000 Anlagen hat Krone Sonne bereits österreichweit umgesetzt. Und exklusiv für „Krone“-Leserinnen und -Leser gibt es obendrauf einen Sofort-Bonus von 400 Euro.
Fazit: Am 8. Oktober startet die letzte Förderrunde – danach ist womöglich Schluss. Wer jetzt bestellt, sichert sich höchste Zuschüsse, den „Krone“-Bonus und günstigeren Strom vom eigenen Dach. So einfach war der Umstieg auf Sonnenenergie noch nie. Informieren Sie sich noch heute und setzen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige, unabhängige und kostengünstige Energiezukunft. Mit innovativen Lösungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen.