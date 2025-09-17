Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Förderung für PV

Jetzt noch die letzten Zuschüsse sichern

Krone Sonne
17.09.2025 15:33
Promotion
(Bild: Thomas Horwath)

Jetzt handeln lohnt sich: Im Oktober gibt es die wohl letzte große Förderung für PV-Anlagen in diesem Jahr. Wer früh bestellt, profitiert doppelt – von Zuschüssen und niedrigeren Stromkosten.

Der Photovoltaik-Fördercall im Oktober 2025 könnte die letzte große Gelegenheit sein, um noch in diesem Jahr von hohen Zuschüssen für Anlagen samt Speicher zu profitieren. Ab 2026 ist völlig offen, wie es weitergeht: Die Regierung hat den Rotstift bereits angesetzt, Budgets könnten gekürzt oder ganz gestrichen werden. Wer jetzt handelt, sichert sich nicht nur die aktuell höchsten Förderungen, sondern macht sich auch unabhängig von stetig steigenden Energiekosten.

Seit Jahresbeginn gilt die Stromkostenbremse nicht mehr, Abgaben und Steuern werden wieder in voller Höhe verrechnet, und auch die Netzgebühren sind gestiegen. Die Folge: Selbst ohne neue Preiserhöhungen wachsen die Rechnungen.

Eine PV-Anlage lohnt sich – jetzt handeln

  • PV-Erzeugung für 6-8 ct/kWh – für 25 Jahre
  • 70 Prozent weniger Netzbezug durch PV-Anlage + Speicher
  • Langfristige Energieunabhängigkeit statt steigender und unberechenbarer Stromrechnungen
  • PV-Komplettservice durch fachgerechte Beratung, Drohnenflug bis zur Installation der PV-Anlage und Übernahme der Förderabwicklung

Sonnenstrom für mehr Ersparnis im Börsel
 Immer mehr Familien sehen darin einen klaren Handlungsauftrag und setzen auf sauberen Sonnenstrom. Mit Krone Sonne erhalten Kundinnen und Kunden ein PV-Komplettpaket, das neben der Photovoltaikanlage auch Speicher, Installation und die gesamte Förderabwicklung umfasst – unkompliziert, leistbar und zukunftssicher. „Man spart Kosten, man tut der Umwelt etwas Gutes und man macht sich unabhängiger von den Energiepreisen. Mehr Argumente braucht es eigentlich nicht“, sagt Franz A. aus dem burgenländischen Zillingtal.

Zitat Icon

„Für mich hat das Gesamtpaket gepasst. Die Finanzierungsmöglichkeiten und die Sicherheit, dass alles aus einer Hand kommt, waren ausschlaggebend.“

Franz A.

Das Beispiel von Franz A. zeigt, wie rasch sich die Investition rechnet. Vor zwei Jahren ließ er eine Anlage von Krone Sonne installieren, vor einem Jahr kam noch ein Speicher dazu. Seine Bilanz: Keine Nachzahlungen mehr, stattdessen sogar eine Gutschrift vom Stromanbieter. „Besonders seit der Nachrüstung mit Speicher sind die Einsparungen noch einmal gestiegen“, erzählt er.

Franz A. spart seit der Inbetriebnahme seiner PV-Anlage – Nachzahlungen gehören der ...
Franz A. spart seit der Inbetriebnahme seiner PV-Anlage – Nachzahlungen gehören der Vergangenheit an.(Bild: Franz A.)

Beeindruckt hat ihn vor allem die unkomplizierte Abwicklung: „Die Beratung war top, die Montage perfekt – alles hat sauber und schnell funktioniert.“ Solche Erfahrungen decken sich mit den Ergebnissen einer groß angelegten Kundenstudie von Krone Sonne. Mehr als 75 Prozent der befragten Haushalte berichten, dass ihre Ersparnisse deutlich über den ursprünglichen Prognosen liegen. Damit zahlt sich die Investition in vielen Fällen schneller aus, als es selbst Experten erwartet hätten. Für viele Familien bedeutet das: weniger Druck durch hohe Strompreise, mehr finanzielle Planungssicherheit und die Gewissheit, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

Doppelt profitieren dank Made in Europe
Besonders heiß begehrt ist der kommende Fördercall, der am 8. Oktober startet – und er hat es in sich. Ein zusätzlicher Gewinn ist der Made-in-Europe-Bonus: Für Wechselrichter, Speicher oder Module aus europäischer Produktion gibt es je zehn Prozent extra. Schon fast die Hälfte aller bisher geförderten Geräte stammt aus Europa. Wer auf Krone Sonne PLUS mit Fronius-Wechselrichter setzt, profitiert doppelt: von höheren Zuschüssen und von heimischer Wertschöpfung. Das Budget wurde wegen des riesigen Andrangs aufgestockt – knapp 49 Millionen Euro stehen bereit. Über 4000 Anlagen hat Krone Sonne bereits österreichweit umgesetzt. Und exklusiv für „Krone“-Leserinnen und -Leser gibt es obendrauf einen Sofort-Bonus von 400 Euro.

Fazit: Am 8. Oktober startet die letzte Förderrunde – danach ist womöglich Schluss. Wer jetzt bestellt, sichert sich höchste Zuschüsse, den „Krone“-Bonus und günstigeren Strom vom eigenen Dach. So einfach war der Umstieg auf Sonnenenergie noch nie. Informieren Sie sich noch heute und setzen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige, unabhängige und kostengünstige Energiezukunft. Mit innovativen Lösungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen.

Porträt von Promotion
Promotion
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
232.902 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
130.366 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
118.477 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2960 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1829 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Drohnenalarm über Polen: Objekt „neutralisiert“
1053 mal kommentiert
Polnische Soldaten mussten erneut eingreifen. (Symbolbild)
Mehr Krone Sonne
Förderung für PV
Jetzt noch die letzten Zuschüsse sichern
Mit Krone Sonne
Stromrechnung befindet sich im Sinkflug
Wusstest du, dass …
Man mit Krone Sonne nicht nur bares Geld spart?
Und clever sparen
Auf solare Kraft setzen und unabhängig werden
Für die Energiezukunft
Krone Sonne macht Profis fit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf