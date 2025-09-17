Vorteilswelt
Höhenangst in München

Meine wackelige Gondelfahrt mit Victoria Swarovski

Adabei Österreich
17.09.2025 11:34
Windböen und eine wackelige Gondel hoch über den Dächern Münchens im „Umadum“: Swarovski blieb ...
Windböen und eine wackelige Gondel hoch über den Dächern Münchens im „Umadum“: Swarovski blieb cool – Adabei Norman Schenz nicht ...(Bild: Goran Nitschke)

TV-Star, Designerin und Unternehmerin Victoria Swarovski ist eine unserer heißesten Kandidatinnen für die Moderation des ESC. Die „Krone“ sprach mit der feschen Tirolerin darüber in München – in (zu) luftiger Höhe ...

Derzeit ist Moderatorin Victoria Swarovski in aller Munde. Nicht nur, dass sie aktuell mehr oder weniger alle Top-Shows beim deutschen Privatsender RTL moderiert, auch ihre eigene Trachtenmodelinie war letzte Woche binnen kürzester Zeit ausverkauft. Aber eine Sache ging sich dann doch noch für die viel beschäftigte Tirolerin aus: Sie ist das Testimonial von „Trü Frü“, einem Schokoladen-Snack.

Interview in 78 Metern Höhe
Für ihr Gespräch mit der „Krone“ ging’s dann gleich in luftige Höhen. 78 Meter hoch ist das Riesenrad, das sogenannte „Umadum“, in dem wir unser Gespräch führten. Bei stark böigem Wind – Vici blieb cool. Der Redakteur noch ...

Swarovski präsentierte gerade erst ihre neue Trachtenkollektion – ausverkauft.
Swarovski präsentierte gerade erst ihre neue Trachtenkollektion – ausverkauft.(Bild: OLGA RUBIO DALMAU)

Für den süßen Snack wirbt sie jedenfalls, weil „das einfach eine Kindheitserinnerung ist“, schwelgte sie in Erinnerungen an ihre geliebte Oma, die nicht mehr lebt. Während der „Umadum“-Waggon immer höher hinaufstieg und mehr und mehr wackelte, ging auch der Puls des Redakteurs immer höher. Höhenangst bahnte sich an, nicht aber ohne Swarovski die „Frage aller Fragen“ zu stellen: Alles und jeder spricht davon, dass sie den Song Contest 2026 in Wien moderiert. Würde sie? „Natürlich würde es mich sehr interessieren, den Song Contest zu moderieren, und ich würde es auch gerne machen.“ Bumm, das heißt (kurze Zeit hatte ADABEI die sich mehr und mehr anbahnende Panik ob der Höhe und des Windes, weshalb der Waggon hin und her schwang, vergessen) sie würde es machen ...

Kommt immer darauf an, wie es sich zeitlich ausgeht. Wir haben ja doch noch eine sehr große Produktion mit ,Let’s Dance‘. Genau in der Zeit. Da muss man schauen, ob man das hinbekommt. Aber machen würde ich es gerne.“

Gemeinsam mit Kollege Daniel Hartwich moderierte Swarovski „Let‘s Dance“ für den Privatsender ...
Gemeinsam mit Kollege Daniel Hartwich moderierte Swarovski „Let‘s Dance“ für den Privatsender RTL.(Bild: Rolf Vennenbernd / dpa / picturedesk.com)

Wackelige Partie mit Vorfreude auf ESC
Punktlandung! Denn just als uns die Moderatorin alles das verkündete, war die Reise mit der ständig hin und her wackelnden „Umadum“-Kabine beendet.

Sie lächelte, der Redakteur war auch wieder zu Späßen aufgelegt, und wer weiß, vielleicht gibt’s ja schon bald ein Wiedersehen – am 16. Mai beim ESC in Österreich. Zu ebener Erd!

Norman Schenz
