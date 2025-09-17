Meine wackelige Gondelfahrt mit Victoria Swarovski

Für den süßen Snack wirbt sie jedenfalls, weil „das einfach eine Kindheitserinnerung ist“, schwelgte sie in Erinnerungen an ihre geliebte Oma, die nicht mehr lebt. Während der „Umadum“-Waggon immer höher hinaufstieg und mehr und mehr wackelte, ging auch der Puls des Redakteurs immer höher. Höhenangst bahnte sich an, nicht aber ohne Swarovski die „Frage aller Fragen“ zu stellen: Alles und jeder spricht davon, dass sie den Song Contest 2026 in Wien moderiert. Würde sie? „Natürlich würde es mich sehr interessieren, den Song Contest zu moderieren, und ich würde es auch gerne machen.“ Bumm, das heißt (kurze Zeit hatte ADABEI die sich mehr und mehr anbahnende Panik ob der Höhe und des Windes, weshalb der Waggon hin und her schwang, vergessen) sie würde es machen ...