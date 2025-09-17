„wie Ehe ohne Sex“

20 Jahre Kernölamazonen: VIPs über Humor & Erfolg

17.09.2025 11:22
„20 Jahre Liebe & Kernöl“: Mit diesem Programm feiern die „Kernölamazonen“ Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt ihr Jubiläum. Im CasaNova Wien plauderten Promis wie Lilian Klebow, Gerald Fleischhacker und Andreas Vitásek über das Erfolgsgeheimnis des Duos und wie sehr sich Humor in 20 Jahren verändert hat.

