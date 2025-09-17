Crash beim Abbiegen: Autos auf Wiese geschleudert

Am Dienstagnachmittag kam es in Eichfeld (Bezirk Südoststeiermark) zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Dabei wurden zwei Frauen verletzt, der Achtjährige am Beifahrersitz blieb unverletzt.
In Eichfeld krachten am Dienstagnachmittag zwei Pkw gegeneinander. Eine 54-Jährige war mit ihrem Auto von Eichfeld Richtung Gosdorf unterwegs, als sie beim Abbiegen in einen entgegenkommenden Pkw krachte. Am Lenkrad saß eine 34-Jährige, am Beifahrersitz ihr achtjähriger Sohn.
Über Böschung geschleudert
Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge über eine Böschung auf eine Wiese geschleudert. Während der Achtjährige unverletzt blieb, musste seine Mutter mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Südoststeiermark (Standort Wagna) gebracht werden.
Die 54-jährige Lenkerin verletzte sich leicht. Die L208 war während der Bergung – durchgeführt von den Freiwilligen Feuerwehren Eichfeld, Mureck und Gosdorf – nur einspurig befahrbar.
