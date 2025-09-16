WAC muss ins Ländle ++ Regen in Bad Waltersdorf

Der Regionalligist aus Reichenau fordert heute Abend den WAC im ÖFB-Cup, Armand Duplantis stellt den 14. Weltrekord seiner Karriere auf und Regen-Pause beim Challenger-Turnier in Bad Waltersdorf – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 16. September.