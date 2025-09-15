Vorteilswelt
Ab 1. Jänner 2026

Grazer Flaggschiff bekommt neues Führungstrio

Steiermark
15.09.2025 17:29
In die Räumlichkeiten der Holding Graz zieht ein neuer Chef ein.
In die Räumlichkeiten der Holding Graz zieht ein neuer Chef ein.(Bild: Jauschowetz Christian)

Jetzt ist es fix: Gert Heigl wird neuer CEO der Holding Graz. Er wird per 1. Jänner 2026 die Nachfolge von Wolfgang Malik antreten. Ihm zur Seite stehen künftig Mark Perz und Alexandra Loidl.

Überraschung war‘s keine mehr (die „Krone“ hatte schon im Februar darüber berichtet), seit Montagnachmittag ist es nun aber auch offiziell: Die 13-köpfige Hearing-Kommission hat sich für Gert Heigl als neuen, starken Mann bei der Holding Graz entschieden. Der bisherige Vorstandsdirektor für Infrastruktur und Energie tritt damit die Nachfolge des langjährigen Holding-Chefs Wolfgang Malik an. Dieser hatte unlängst ja entschieden, sich für das Amt des CEO‘s nicht neuerlich zu bewerben.

Der SPÖ-nahe Heigl galt schon vor dem Start der Ausschreibung als haushoher Favorit. Ihm zur Seite steht weiterhin Mark Perz, der einst von der FPÖ in die Vorstandsetage gehievt wurde. Er behält seine Abteilungen Mobilität und Freizeit. Neu im Vorstand ist künftig Alexandra Loidl, die bisherige Chefin der Abfallwirtschaft. Sie wechselt auf eindringlichen Wunsch von Grünen-Chefin und Vize-Bürgermeisterin Judith Schwentner in die Beletage am Andreas-Hofer-Platz. Loidl verantwortet künftig die Bereiche Infrastruktur und Energie.

Mit rund 3000 Mitarbeitern ist die Holding das Flaggschiff unter den städtischen Betrieben. Ganz ordentlich ist übrigens auch das Gehalt für die Vorstandsposten – 200.000 Euro pro Jahr.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Steiermark

