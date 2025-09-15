Grazer Flaggschiff bekommt neues Führungstrio

Überraschung war‘s keine mehr (die „Krone“ hatte schon im Februar darüber berichtet), seit Montagnachmittag ist es nun aber auch offiziell: Die 13-köpfige Hearing-Kommission hat sich für Gert Heigl als neuen, starken Mann bei der Holding Graz entschieden. Der bisherige Vorstandsdirektor für Infrastruktur und Energie tritt damit die Nachfolge des langjährigen Holding-Chefs Wolfgang Malik an. Dieser hatte unlängst ja entschieden, sich für das Amt des CEO‘s nicht neuerlich zu bewerben.