Spielplan voller Experimente und Entdeckungen

Dritter Nestroy im dritten Jahr

Treu bleibt Vilter auch Johann Nestroy, den sie in Graz für sich entdeckt hat. Dieses Mal versuchen Regisseurin Ruth Brauer-Kvam und Musikerin deeLinde in „Frühere Verhältnisse/Von nun an ging's bergab“ (20. März 2026) herauszufinden, was er uns heute noch zu sagen hat. Dafür forschen sie auch im Liederfundus von Hildegard Knef.