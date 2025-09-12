Wenn „Hausherr“ Grasser im eigenen Bett schläft

Die erste „Poleposition“ hat das Grasser Racing Team am Donnerstag schon verwertet, um zehn Uhr vormittags mit dem Aufbau von Box und Hospitality im Fahrerlager von Spielberg begonnen. Für die Fahrt von ihrem Stützpunkt in Knittelfeld bis an die Rennstrecke benötigten die Service-Trucks nicht einmal eine Viertelstunde. „Spielberg bedeutet immer auch, dass ich und viele andere aus dem Team im eigenen Bett schlafen können“, freut sich der Teamchef Gottfried Grasser.