Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

DTM in Spielberg

Wenn „Hausherr“ Grasser im eigenen Bett schläft

Steiermark
12.09.2025 08:00
Mit Jordan Pepper jagt Grasser Racing den DTM-Titel
Mit Jordan Pepper jagt Grasser Racing den DTM-Titel(Bild: Lucas Pripfl / Red Bull Ring)

Knittelfelder Rennstall hatte die kürzeste Anreise zur DTM in Spielberg. Teamchef Gottfried Grasser hat sich auf der österreichischen Traditionsstrecke schon als Kind eingeschlichen. Wie aus Liebe zum Rennsport eine Erfolgsgeschichte wurde.

0 Kommentare

Die erste „Poleposition“ hat das Grasser Racing Team am Donnerstag schon verwertet, um zehn Uhr vormittags mit dem Aufbau von Box und Hospitality im Fahrerlager von Spielberg begonnen. Für die Fahrt von ihrem Stützpunkt in Knittelfeld bis an die Rennstrecke benötigten die Service-Trucks nicht einmal eine Viertelstunde. „Spielberg bedeutet immer auch, dass ich und viele andere aus dem Team im eigenen Bett schlafen können“, freut sich der Teamchef Gottfried Grasser.

Zitat Icon

Damals hat mich eine Biene beim Auge gestochen und ich habe den Start nicht sehen können.

Gottfried Grasser über erste Spielberg-Erfahrung

Mit den beiden Rennen der DTM (Samstag und Sonntag, jeweils 13.30) steht das letzte Highlight der Motorsport-Saison in Spielberg am Programm. Und für Grasser ein emotionales Wochenende. „Ich war schon als achtjähriger Bub 1986 beim Formel 1 Grand Prix dort. Damals hat mich eine Biene beim Auge gestochen und ich habe den Start nicht sehen können, weil ich verarztet worden bin. Das hat mich maßlos geärgert“, erzählt der 46-Jährige.

Cockpit gegen Kommandostand getauscht
„Mich verbindet sehr viel mit dieser Strecke. Damals ist man einfach mit dem Fahrrad durch den Wald hingefahren und dann irgendwo über einen Zaun geklettert.“ Schon immer von schnellen Autos fasziniert, schraubte Grasser schon als 15-Jähriger selbst herum, startete später eine Rennfahrerkarriere. „Ich habe mir aber irgendwann gedacht: Das sollen die machen, die es besser können.“

DTM-Programm

  • Freitag (12.9.):
    11:05 – 12:00: 1. Training
    15:55 – 16:40: 2. Training
  • Samstag (13.9.):
    09:10 – 09:30: 1. Qualifying
    13:30 – 14:30: 1. Rennen
  • Sonntag (14.9.):
    09:15 – 09:35: 2. Qualifying
    13:30 – 14.30: 2. Rennen
  • DTM Fan Zone:
    Freitag von 11:00 – 18:00 Uhr
    Samstag/Sonntag von 08:00 – 18:00 Uhr

So zog sich der Knittelfelder vor zwölf Jahren an den Kommandostand zurück und baute eines der erfolgreichsten österreichischen Rennteams auf. „Die meisten Teamchefs haben entweder keine technische Ahnung von den Boliden oder sie haben keine von der psychologischen Komponente des Rennfahrens. Die Kombi aus beidem hat mir viel gebracht.“

Große internationale Erfolge
Weshalb in der Liste der Erfolge unter anderem Siege bei den Langstrecken-Klassikern in Daytona und Sebring – und seit heuer auch bei den „24 Stunden von Spa“ stehen. In der DTM hat Grasser mit Jordan Pepper auch ein heißes Eisen im Titelkampf. Der Südafrikaner liegt aktuell nur sechs Punkte hinter dem Meisterschaftsführenden Lucas Auer.

Lesen Sie auch:
Voll fokussiert: Lucas Auer ist heuer in Topform
Krone Plus Logo
Titelkampf in der DTM
Lucas Auer: „Du musst eins werden mit deinem Auto“
10.09.2025
Krone Plus Logo
Motor-Sternstunde
Knittelfelder Rennstall siegt bei härtestem Rennen
30.06.2025

Für die Rennen in Spielberg gab es gestern aber schlechte Nachrichten: Die völlig unterschiedlichen Fahrzeuge werden von den Regelhütern oft mehrmals pro Rennwochenende über die so genannte „Balance of Performance“ neu eingestuft, bekommen entweder Zugeständnisse oder zusätzliche Bürden – zum Beispiel bei Gewicht oder Motorleistung. „Für dieses Wochenende schaut es für uns am Papier leider nicht sehr rosig aus“, so Grasser, dessen Lamborghini diesmal über einen verkleinerten Restriktor eingebremst werden.

Porträt von Michael Höller
Michael Höller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
193.804 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
115.512 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
97.444 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf