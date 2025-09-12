Wenn „Hausherr“ Grasser im eigenen Bett schläft

Knittelfelder Rennstall hatte die kürzeste Anreise zur DTM in Spielberg. Teamchef Gottfried Grasser hat sich auf der österreichischen Traditionsstrecke schon als Kind eingeschlichen. Wie aus Liebe zum Rennsport eine Erfolgsgeschichte wurde.
Die erste „Poleposition“ hat das Grasser Racing Team am Donnerstag schon verwertet, um zehn Uhr vormittags mit dem Aufbau von Box und Hospitality im Fahrerlager von Spielberg begonnen. Für die Fahrt von ihrem Stützpunkt in Knittelfeld bis an die Rennstrecke benötigten die Service-Trucks nicht einmal eine Viertelstunde. „Spielberg bedeutet immer auch, dass ich und viele andere aus dem Team im eigenen Bett schlafen können“, freut sich der Teamchef Gottfried Grasser.
Damals hat mich eine Biene beim Auge gestochen und ich habe den Start nicht sehen können.
Gottfried Grasser über erste Spielberg-Erfahrung
Mit den beiden Rennen der DTM (Samstag und Sonntag, jeweils 13.30) steht das letzte Highlight der Motorsport-Saison in Spielberg am Programm. Und für Grasser ein emotionales Wochenende. „Ich war schon als achtjähriger Bub 1986 beim Formel 1 Grand Prix dort. Damals hat mich eine Biene beim Auge gestochen und ich habe den Start nicht sehen können, weil ich verarztet worden bin. Das hat mich maßlos geärgert“, erzählt der 46-Jährige.
Cockpit gegen Kommandostand getauscht
„Mich verbindet sehr viel mit dieser Strecke. Damals ist man einfach mit dem Fahrrad durch den Wald hingefahren und dann irgendwo über einen Zaun geklettert.“ Schon immer von schnellen Autos fasziniert, schraubte Grasser schon als 15-Jähriger selbst herum, startete später eine Rennfahrerkarriere. „Ich habe mir aber irgendwann gedacht: Das sollen die machen, die es besser können.“
So zog sich der Knittelfelder vor zwölf Jahren an den Kommandostand zurück und baute eines der erfolgreichsten österreichischen Rennteams auf. „Die meisten Teamchefs haben entweder keine technische Ahnung von den Boliden oder sie haben keine von der psychologischen Komponente des Rennfahrens. Die Kombi aus beidem hat mir viel gebracht.“
Große internationale Erfolge
Weshalb in der Liste der Erfolge unter anderem Siege bei den Langstrecken-Klassikern in Daytona und Sebring – und seit heuer auch bei den „24 Stunden von Spa“ stehen. In der DTM hat Grasser mit Jordan Pepper auch ein heißes Eisen im Titelkampf. Der Südafrikaner liegt aktuell nur sechs Punkte hinter dem Meisterschaftsführenden Lucas Auer.
Für die Rennen in Spielberg gab es gestern aber schlechte Nachrichten: Die völlig unterschiedlichen Fahrzeuge werden von den Regelhütern oft mehrmals pro Rennwochenende über die so genannte „Balance of Performance“ neu eingestuft, bekommen entweder Zugeständnisse oder zusätzliche Bürden – zum Beispiel bei Gewicht oder Motorleistung. „Für dieses Wochenende schaut es für uns am Papier leider nicht sehr rosig aus“, so Grasser, dessen Lamborghini diesmal über einen verkleinerten Restriktor eingebremst werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.