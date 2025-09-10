Großer Schritt zur WM ++ Säumels Plan mit Sturm

Das ÖFB-Team macht einen riesigen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft, Jürgen Säumel im exklusiven krone.tv-Interview und Felix Gall lässt bei der Spanien-Rundfahrt Zeit liegen – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 10. September.