Wie viel Migration hält unsere Gesellschaft aus?

Migration ist eines der emotionalsten und spaltendsten Themen unserer Zeit. Die einen warnen vor Panikmache, die anderen fordern mehr Kontrolle und klare Regeln. Moderatorin Tanja Pfaffeneder spricht darüber im „Club 3“ mit Jurist und Sprecher der Asylkoordination Österreich, Lukas Gahleitner-Gertz, Rechtswissenschaftler Walter Obwexer sowie Migrationsforscherin Judith Kohlenberger.