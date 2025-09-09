Metaller-KV ++ Neues Banksy-Werk in London

Bei den Metaller-Kollektivvertragsverhandlungen ab 22. September fordert Branchenvertreter Christian Knill Lohnabschlüsse unter der Inflation, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. UND ein neues Werk von Banksy sorgt in London für Aufsehen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 09. September, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.