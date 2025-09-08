Senior vermisst: Dramatische Suche mitten in Nacht

Bereits am Sonntagabend wurde der 75-Jährige als abgängig gemeldet, nachdem er nicht von einer Wanderung zur Haiminger Alm (Bezirk Imst) zurückgekehrt war und zunächst auch nicht telefonisch erreicht werden konnte. Etwas später gelang es der Polizei dann aber doch noch, einen Telefonkontakt zu dem Pensionisten herzustellen. Er hatte sich verirrt!