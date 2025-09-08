Senior vermisst: Dramatische Suche mitten in Nacht

Großes Bangen um einen 75-jährigen Einheimischen herrschte in der Nacht auf Montag im Tiroler Oberland: Der Pensionist war von einer Wanderung nicht mehr zurückgekehrt. Der Polizei gelang es schließlich, den Mann telefonisch zu erreichen. Er hatte sich verirrt. Im Zuge einer Suchaktion konnte der Senior schließlich unterkühlt aufgefunden werden.
Bereits am Sonntagabend wurde der 75-Jährige als abgängig gemeldet, nachdem er nicht von einer Wanderung zur Haiminger Alm (Bezirk Imst) zurückgekehrt war und zunächst auch nicht telefonisch erreicht werden konnte. Etwas später gelang es der Polizei dann aber doch noch, einen Telefonkontakt zu dem Pensionisten herzustellen. Er hatte sich verirrt!
Drohnen, Hunde, Hubschrauber
Daraufhin wurde eine große Suchaktion in die Wege geleitet, an der sich die Bergrettungen Sautens und Mieming mit Suchhunden, die Feuerwehren Haiming und Landeck mit Drohnen, die Rettung und auch die Crew des Polizeihubschraubers beteiligten.
Gegen 2.30 Uhr wurde Mann gefunden
Kurz vor 2.30 Uhr dann großes Aufatmen: Der 75-Jährige konnte von der Hubschrauberbesatzung lokalisiert und anschließend von der Bergrettung geborgen werden. „Nach der Erstversorgung durch die Rettung Imst wurde der unterkühlte und unbestimmten Grades verletzte Mann ins Krankenhaus Zams eingeliefert“, berichtete die Polizei abschließend.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.