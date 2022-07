Wall soll Wildbaden in Steinbruchsee verhindern

Warten auf Bewilligung

Daher tüftelt man nun in Perchtoldsdorf – die Gemeinde ist Eigentümerin des Gebiets – wie man Flora und Fauna am besten schützen könne. „So viele Besucher verträgt die Natur dort nämlich nicht“, weiß Bürgermeisterin Andrea Kö. Securitys sind schon vor Ort, Bauzäune wurden als Absperrung platziert. Künftig soll der Zugang zum See durch einen Wall verhindert werden. „Wir warten noch auf die Bewilligung“, so Kö. Ganz gesperrt wird das Areal aber nicht, legale Spazierwege bleiben bestehen.