Suche nach Hauptsponsor läuft bei Volley-Klub

Volleyball-Erstligist Salzburg hat immer noch keinen Hauptsponsor. Die PSVBG-Damen werden von Land und Verband finanziell unterstützt.
Wer die neuen Trikots von Salzburgs Bundesliga-Volleyballerinnen genauer betrachtet, dem fällt es sofort auf: Der PSVBG steht weiterhin ohne Hauptsponsor da. „Wir sind noch immer auf der Suche und laufen händeringend herum“, sagte Obmann Carsten Seith im Gespräch mit der „Krone“.
„Hätten Lizenz zurückziehen müssen“
Nachdem der Vertrag mit dem alten Partner im Frühjahr ausgelaufen ist, soll der Spielbetrieb in Österreichs Volleyball-Oberhaus sogar auf der Kippe gestanden sein. Das Finanzloch wurde auch mit Hilfe des Landes gestopft. Der einstige Hauptsponsor beteiligte sich bei der PSVBG mit rund 40.000 Euro. „Auch wenn es nicht ganz so viel ist wie mit einem Hauptsponsor, hätten wir ohne Hilfe die Lizenz zurückziehen müssen“, machte Seith deutlich. Ein Dorn im Auge sei auch die ungleichmäßige Aufteilung der Fördergelder durch den österreichischen Volleyballverband.
„Die Förderungen werden ausgeschüttet, jedoch unterschiedlich verteilt. Andere Klubs kassieren circa 40.000 Euro ein, wir erhalten in Salzburg nur 18.000 Euro“, wundert er sich. Durch das Engagement vieler kleinerer Sponsoren soll der Spielbetrieb der Salzburgerinnen in der Bundesliga gesichert sein. Die Suche nach einem adäquaten Hauptsponsor geht dennoch weiter. „Wir bleiben natürlich am Ball. Aber um ehrlich zu sein, glauben wir nicht mehr daran, dass wir bis zum Saisonstart jemanden finden.“
Das Team trainiert seit Montag in Vollbesetzung. Im September stehen drei Testspiele an.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.