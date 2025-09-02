Von null auf viral: So rockt man Social Media!

Im „CLUB 3“ dreht sich alles um die Welt von Social Media. Der Wiener Manager Andreas Kral wurde mit einem einzigen Tanzvideo über Nacht zum TikTok-Liebling. Schauspielerin und Sängerin Gini Lampl alias Billie Steirisch begeistert mit Dialekt und Selbstironie ihre Follower. Und Verena-Katrien Gamlich verrät, wie man Social Media mit Strategie und Können beherrscht. Seid dabei!