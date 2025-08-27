Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis zu zwei Zentimeter

Riesenzecke entdeckt: Wie gefährlich das Tier ist

Tirol
27.08.2025 12:00
Die Zecke hatte sich noch nicht vollgesogen, als sie entdeckt wurde. Sie kann aber bis zu zwei ...
Die Zecke hatte sich noch nicht vollgesogen, als sie entdeckt wurde. Sie kann aber bis zu zwei Zentimeter groß werden, weiß Experte Gernot Walder.(Bild: Labor Walder/Ingrid Oberzaucher)

In Osttirol wurde vergangene Woche erstmals eine sogenannte Riesenzecke nachgewiesen. Das Tier ist potenziell Überträger schwerer Krankheiten und wird jetzt im Infektionslabor des Facharztes Gernot Walder untersucht. Was dieser zu den Gefahren durch die Riesenzecken sagt. 

0 Kommentare

An ihrem Pferd war einer Frau aus Lavant die Riesenzecke vergangene Woche aufgefallen. Die Besitzerin weiß vom Zecken-Monitoring des Osttiroler Arztes und Spezialisten für Infektionserkrankungen Gernot Walder. Also schickte sie das Tier zur Bestimmung an das Infektionslabor in Außervillgraten. Dort wird die Riesenzecke aus der Gruppe der Hyalomma marginatum nun im wahrsten Wortsinn unter die Lupe genommen. Das Tier kann bis zu zwei Zentimeter groß werden. 

Die entdeckte Zecke.
Die entdeckte Zecke.(Bild: Labor Walder/Ingrid Oberzaucher)
Gernot Walder, Facharzt für Infektiologie und Tropenmedizin, betreibt von Osttirol aus ein ...
Gernot Walder, Facharzt für Infektiologie und Tropenmedizin, betreibt von Osttirol aus ein Zecken-Monitoring.(Bild: studio20four)

„Tiere sind anpassungsfähig“
„Noch laufen die Untersuchungen. Aber ich gehe davon aus, dass das Tier durch Urlauber oder durch Militärangehörige – die derzeit in Bosnien stationiert sind - aus dem Balkanraum eingeschleppt wurde“, wagt Walder im Gespräch mit der „Krone“ eine erste Diagnose. Dass sich die sehr gefährliche Zeckenart bereits in Osttirol etabliert hat, glaubt der Mediziner nicht: „Dafür gibt es keine Hinweise.“ Dass dies aber passieren kann, davor hat der Infektiologe immer schon gewarnt: „Lange hat man auch geglaubt, die Tigermücke kann bei uns nicht überleben. Doch das Klima verändert sich und die Tiere sind anpassungsfähig.“

Überträger sehr gefährlicher Krankheiten
Zecken der Gattung Hyalomma kommen eigentlich in trockenen Steppen- und Buschgebieten des Mittelmeer- und Schwarzmeergebietes vor, Ihre Verbreitung erstreckt sich bis in den Süden Russlands, Turkmenistan und Pakistan. „In Europa finden sich die größten Vorkommen von Bosnien und Serbien südwärts über den Balkan. Im Friaul, im Veneto, im Trentino und im Tessin erreichen Naturherde den Alpenrand. In Österreich wurden bisher nur eingeschleppte Exemplare beobachtet“, schreibt Walder auf der Homepage seines Labors. 

Im Labor von Gernot Walder wird das Spinnentier jetzt untersucht.
Im Labor von Gernot Walder wird das Spinnentier jetzt untersucht.(Bild: Labor Walder/Ingrid Oberzaucher)

Die Hyalomma-Riesenzecke befällt auch Menschen. Sie kann Fleckfieber durch „Rickettsia aeschlimanni“ und das Krim Kongo-Fieber übertragen. Das Krim-Kongo-Fieber ist eine schwere, potenziell tödliche virale Erkrankung. Laut Information des Gesundheitsministeriums liegt bei einer Infektion die Sterblichkeitsrate bei bis zu 50 Prozent. 

Lesen Sie auch:
Die Zeckengefahr steigt. Nicht nur in tiefen Lagen sind die Blutsauger heute vermehrt aktiv.   
Krone Plus Logo
Arzt schlägt Alarm
Gefährliche Blutsauger: Viel mehr Borreliose-Fälle
16.07.2025

Mediziner Walder ruft auf, den Fund einer Hyalomma-Zecke zu dokumentieren und sein Labor zu verständigen. Für das Zecken-Monitoring des Fachmanns ist jede Auffälligkeit wertvoll. Walder: „Aber wir hoffen natürlich, dass sich die Riesenzecke bei uns nicht etablieren kann.“ 

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
99.183 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
94.498 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
91.115 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1118 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1052 mal kommentiert
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
991 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf