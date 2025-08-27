Riesenzecke entdeckt: Wie gefährlich das Tier ist

„Tiere sind anpassungsfähig“

„Noch laufen die Untersuchungen. Aber ich gehe davon aus, dass das Tier durch Urlauber oder durch Militärangehörige – die derzeit in Bosnien stationiert sind - aus dem Balkanraum eingeschleppt wurde“, wagt Walder im Gespräch mit der „Krone“ eine erste Diagnose. Dass sich die sehr gefährliche Zeckenart bereits in Osttirol etabliert hat, glaubt der Mediziner nicht: „Dafür gibt es keine Hinweise.“ Dass dies aber passieren kann, davor hat der Infektiologe immer schon gewarnt: „Lange hat man auch geglaubt, die Tigermücke kann bei uns nicht überleben. Doch das Klima verändert sich und die Tiere sind anpassungsfähig.“