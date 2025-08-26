Premiere: Steirische Polizei hat ein eigenes Boot

Das neue Polizeiboot wird künftig vor allem auf der Mur und auf steirischen Seen eingesetzt, um die Sicherheit auf dem Wasser zu erhöhen, schnelle Hilfe bei Notfällen zu leisten und kriminalpolizeiliche Erhebungen auch auf den heimischen Gewässern sicherzustellen. Das Boot ist bei der Landesverkehrsabteilung stationiert und wird bei Bedarf per Trailer zu den Einsatzorten transportiert. Aktuell sind in der Steiermark sechs Beamte als Einsatzbootsführer ausgebildet.