Stillstand bei Bergbahn: 90 Personen evakuiert

Sicher ins Tal gebracht

„Es wurde niemand verletzt und es gab auch keine aufsehenerregende Bergung“, so der Sprecher der Exekutive. Die Wanderer wurden von mehreren Feuerwehren aus der Umgebung, der Bergrettung und der Polizei sicher in Tals gebracht. Rund 90 Personen dürften es gewesen sein.