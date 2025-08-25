Stillstand bei Bergbahn: 90 Personen evakuiert

Wohl wegen eines technischen Defekts ging am Montagnachmittag bei der Bergbahn Muttereralm im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land nichts mehr. Die gestrandeten Wanderer wurden von den Blaulichtorganisationen ins Tal gebracht.
„Warum die Bergbahn still stand, wissen wir noch nicht“, teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage der „Krone“ mit. Auch bei den Bergbahnen selbst war niemand mehr erreichbar. Laut Informationen der TT dürfte ein technischer Defekt die Bahn lahmgelegt haben.
Sicher ins Tal gebracht
„Es wurde niemand verletzt und es gab auch keine aufsehenerregende Bergung“, so der Sprecher der Exekutive. Die Wanderer wurden von mehreren Feuerwehren aus der Umgebung, der Bergrettung und der Polizei sicher in Tals gebracht. Rund 90 Personen dürften es gewesen sein.
Kommentare
