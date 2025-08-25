Vorteilswelt
Historischer Übergang

Von der Holz- zur Steinbrücke in der Silberstadt

Tirol
25.08.2025 18:00
Wie beim Bau der neuen Steinbrücke, gab es auch bei der Errichtung der ersten Steinbrücke eine ...
Wie beim Bau der neuen Steinbrücke, gab es auch bei der Errichtung der ersten Steinbrücke eine Behelfsbrücke. Es handelte sich um die Holzbrücke, die extra versetzt wurde.(Bild: Stadtarchiv Schwaz)

Der neue Übergang in der Tiroler Silberstadt Schwaz wird am 5. September mit einem Festakt eröffnet. Die „Krone“ blickt mit Bildern aus dem Stadtarchiv auf die Geschichte zurück.

0 Kommentare

Einige Schwazerinnen und Schwazer zählen vermutlich schon die Tage. Am Freitag, dem 5. September, hat das Zählen endlich ein Ende. An diesem Tag wird um 15 Uhr die neue Steinbrücke mit einem großen Festakt eröffnet.

Zwei Jahre wurde an dem neuen Übergang über den Inn gewerkelt. Bürgermeisterin Victoria Weber betonte öfter, dass es sich um eines „der größten Infrastrukturprojekte der jüngeren Geschichte“ handle.

Dieses Bild entstand 1887 oder 1888 und zeigt quasi die Vorgängerin der Steinbrücke. Damals war ...
Dieses Bild entstand 1887 oder 1888 und zeigt quasi die Vorgängerin der Steinbrücke. Damals war diese Holzbrücke in Schwaz die einzige Möglichkeit zur Inn-Überquerung.(Bild: Stadtarchiv Schwaz)
Offiziell eingeweiht wurde die Steinbrücke im Juni 1928. Das erste Auto fuhr jedoch schon am 19. ...
Offiziell eingeweiht wurde die Steinbrücke im Juni 1928. Das erste Auto fuhr jedoch schon am 19. Mai über die Brücke. Der historische Moment wurde mit einem Foto für später festgehalten.(Bild: Stadtarchiv Schwaz)
In der offiziellen Einladung wurde damals zur Einweihung der „neuen Schwazer Innbrücke“ geladen. ...
In der offiziellen Einladung wurde damals zur Einweihung der „neuen Schwazer Innbrücke“ geladen. Am 7. Juni 1928 begrüßte Bürgermeister Josef Huber zahlreiche Ehrengäste.(Bild: Stadtarchiv Schwaz)

Historische Aufnahmen aus dem Stadtarchiv
Geschichte ist auch das Stichwort für diesen Beitrag. Das Schwazer Stadtarchiv hat der „Krone“ historische Aufnahmen der alten Steinbrücke zur Verfügung gestellt und interessante Fakten zusammengetragen. So gab es bis zum Jahr 1928 lediglich eine Holzbrücke, um den Inn zu überqueren.

Die nächste Möglichkeit gab es bei Maurach bei Buch sowie bei Terfens/Weer. Die alte Steinbrücke wurde am 7. Juni 1928 offiziell eingeweiht. Doch schon einige Wochen davor überquerte das erste Auto den Übergang. Das ließen sich damals zahlreiche Schaulustige natürlich nicht entgehen. Die Szene wurde auch fotografiert.

Manuel Schwaiger
Tirol

