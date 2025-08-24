Abrisshaus brannte in Innsbruck vollkommen aus

Zu einem nächtlichen Einsatz mussten gleich mehrere Feuerwehren in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck ausrücken. Ein Abrisshaus stand in Flammen und brannte vollständig aus. Drei Personen wurden ins Spital geliefert.
Im Ortsteil Wilten brach das Feuer wohl im obersten Stockwerk aus. Der Brand weitete sich auf den Balkon und die Fassade aus. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Innsbruck und der Freiwilligen Feuerwehr Wilten schlugen die Flammen aus sämtlichen Fenstern der Nordseite.
Drei Personen im Spital
Durch mehrere Atemschutztrupps konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Im Haus befanden sich vier Personen, die dort nächtigten. Drei von ihnen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht.
Als Brandursache dürfte, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, das Hantieren mit offenem Feuer in Frage kommen.
„Als Brandursache dürfte, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, das Hantieren mit offenem Feuer in Frage kommen“, heißt es seitens der Polizei. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgt die Berichterstattung an die zuständigen Behörden.
