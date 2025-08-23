Bauernbund-Wahl in Tirol: Es kann nur einen geben

Große Fußstapfen für möglichen Kandidaten

Eine kleine, aber nicht unwichtige Weichenstellung wird aber im Herbst des kommenden Jahres stattfinden: Die Wahl im Tiroler Bauernbund. Diesbezüglich gibt es bereits die eine oder andere inoffizielle Munkelei, soll auch so manche Sense bereits scharf gemacht worden sein. Im Mittelpunkt dabei stehen zwei Personen. Zum einen Tirols 2. Landeshauptmann-Stv. Josef Geisler (ÖVP), der auch Obmann des Bauernbundes ist und seinen, fast könnte man sagen, schon ewigen Mit- und auch Gegenstreiter Josef Hechenberger, der aktuell im Nationalrat sitzt und Präsident der Landwirtschaftskammer Tirol ist. Hechenberger scharrt lange schon in den Startlöchern, um politisch aufzusteigen und um endlich in die Fußstapfen von Geisler zu treten, der seit 1994 (!) im Landtag sitzt und seit 2013 auch das Amt des LH-Stellvertreters inne hat.